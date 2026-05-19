「そんな話したっけ？」自分でも忘れていたことを、男性の方が覚えていた。そんな経験はありませんか？男性は本命相手に対して、無意識に“記憶の残り方”が変わっていきます。大きな出来事だけではなく、何気ない会話ほど本音が表れやすいポイントです。“小さな好み”を覚えている男性は本命相手には、細かな情報ほど自然と記憶に残ります。好きな食べ物、苦手なこと、よく使う言葉、ちょっとした口ぐせ。「これ好きって言ってた