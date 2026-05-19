文化放送田中博之社長が19日、都内の同局で定例会見を行った。17日の日ハム戦に勝利し、768日ぶりにパ・リーグ首位に立ったプロ野球・西武ライオンズについて「首位という言葉を放送で使うのも何年ぶりかとびっくりしている。久々に聞いたな、このワードって」と喜びを語った。「文化放送ライオンズナイター」を中継する同局として感激ひとしお。「桑原（将志）選手が戻ってきていない状態でこのポジション。外野争いが本格的に始