些細なことが気になってしまう。考えても仕方ないとわかっているのに、頭の中でぐるぐる考え続けてしまうことありませんか？40代以降は、体の疲れだけでなく“脳の疲れ”もメンタルに影響しやすくなります。これは気持ちの問題だけではなく、“脳が休めていない状態”が関係しているからかもしれません。“考えすぎる状態”は脳が疲れているサインかも脳は、情報整理や感情処理をしながら働いています。しかし、常に情報に触れ続け