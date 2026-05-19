香港競馬のシーズン（9月から翌年7月）最後のG1となるチャンピオンズ＆チャターC（24日、シャティン芝2400メートル）に出走予定のロマンチックウォリアー（セン8＝シャム、父アクラメイション）が19日、シャティン芝コースで追い切った。2頭出しの僚馬ロマンチックトール（セン5、父ジャスティファイ）と併せ、6F77秒3〜2F23秒4でゴールへ。ロマンチックトールは6F77秒7〜2F23秒5で駆け抜けた。シャム師は「2頭ともいい動き