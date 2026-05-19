アダルトビデオ（ＡＶ）の出演女性に契約書などを交付しなかったとして、ＡＶ出演被害防止・救済法違反容疑などで逮捕された宮城県仙台市青葉区上杉、無職の男から約１０万〜２０万円の報酬を受け取っていたと、出演した女性が県警の調べに説明していることが分かった。仙台東署によると、男は２０２４年２月〜今年１月、ＡＶ出演者の１０歳代女性３人（当時）に対し、出演契約を締結する際の説明書面や契約書を交付しなかった