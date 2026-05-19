女優でタレントの野呂佳代（42）が、18日放送のニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）にゲスト出演。父親の職業を明かした。野呂はリスナーから「もし芸能界に入っていなかったらどんな職業に就いていたと思いますか？」と質問を受けた。すると「美容師」と語り、「父が美容師なんです。高校卒業して美容師の学校にちょっと入ってたんですけど、半年で辞めてしまって」と明かした。その理由につい