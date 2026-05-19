それまで普通だったのに、急に優しくなる。連絡が増えたり、気遣いが細かくなったり。そんな男性の変化に戸惑ったことはありませんか？男性が急に態度を変えるとき、その背景には“失いたくない”という感情が隠れていることも。つまり、男性の本音は行動の変化に表れるのです。「離れていきそう」と感じている男性が急に優しくなる理由として多いのが、「このままだと彼女が離れていくかもしれない」と感じたとき。返信が減った、