「また会いたいな」「もう少し一緒にいられる？」などの男性の一言、実は本命のサインかも。なぜなら、男性にとって本気で好きな女性と過ごす“時間”そのものが特別な意味を持つから。そこで今回は、あなたと長時間一緒にいたがる男性の「本音」を紐解きます。ただ“そばにいたい”という本能的な欲求「楽しいから帰りたくない」「まだ話したいことがある」といった感情の奥には、あなたへの強い好意が隠れています。本命女性と過