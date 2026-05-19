大人メイクでも人気の高いセザンヌから、2026年6月上旬に人気アイテムの新色が登場。今回発売されるのは、薄膜仕上げで話題の「セラムクッションファンデーション」と、自然な血色感を演出できる「チークブラッシュ」。どちらも、“厚塗り感を出さずに肌をキレイに見せたい”大人世代にぴったりの質感となっています。最近のトレンドでもある“軽さのある艶肌メイク”を取り入れたい方は、ぜひチェックしてみてくださいね。厚塗り