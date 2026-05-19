ナントのハリルホジッチ監督が、暴徒化したサポーターに詰め寄ったフランス1部ナントは今季18チーム中17位で2部降格が決まった。最終節では暴徒化したサポーターがピッチに乱入して試合が中止となる事態となり、元日本代表指揮官のヴァヒド・ハリルホジッチ監督がサポーターに詰め寄るシーンが話題となった。リーグ・アンは現地時間5月17日に最終節が各地で行われた。今年3月にハリルホジッチ監督が就任したナントはトゥールー