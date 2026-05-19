インスタグラム更新ゴルフの米女子ツアーに参戦中の原英莉花（NIPPON EXPRESSホールディングス）が日本時間19日、インスタグラムを更新。偏った日焼けを公開すると、ファンの間で反響が広がった。原は「最近のいろいろ」として、様々な写真や動画をインスタグラムに投稿。ファンの注目を集めたのは、「なぜか左の首だけいつも焼ける。なんで〜」とした動画だった。首の右側と比較すると、明らかに左側は赤く日焼けしている。