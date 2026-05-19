連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）でダブル主演を務める見上愛と上坂樹里のフォトブック『見上愛＆上坂樹里 meets NHK 連続テレビ小説 風、薫る』（宝島社）が、5月26日より発売されることが決定した。【写真】見上愛＆上坂樹里、Wヒロインに決まり笑顔の2ショット巻頭のグラビアは、見上と上坂がセットアップのスーツで登場。ソログラビアは、ドラマゆかりの地、栃木県大田原市の大雄寺と、那須