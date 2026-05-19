東海道新幹線の名古屋駅で19日、ホームの可動柵が閉まっていることを示すランプが消えるトラブルがあり、最大21分の遅れが出ました。 JR東海によりますと、午前10時46分ごろ、東京方面に向かう14番ホームの可動柵の制御盤で、可動柵が閉まっていることを示すランプが消えていることに係員が気付きました。 可動柵がどこかで開いている恐れがあり、このまま列車がホームに入ると危険と判断し、非