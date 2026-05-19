◆京滋大学野球春季リーグ戦▽第７節１回戦花園大３―１佛教大（１９日・わかさスタジアム京都）勝ち点４のチーム同士が激突した優勝決定カードは、花園大が先勝して開幕９連勝で６季ぶりの優勝に王手をかけた。花園大のエース右腕の森田大翔（４年＝京都国際）が５安打１失点で５勝目を上げた。スライダー、チェンジアップなどを多彩な変化球を駆使して６回まで２安打無失点に抑えた。７回に同点に追い付かれたが、味方が