記事ポイント正社員522名への調査で、勤務先に健康支援制度が「ない」と回答した割合が44.8％に達し、「ある（38.7％）」を上回った健康支援を「必要」と感じる従業員は55.0％と過半数に上る一方、制度の未整備・未認知とのギャップが明らかになった歩数に応じたポイント付与・健診データ自動管理・睡眠スコア確認など、日常行動と連動した機能に過半数が関心を示した 企業の健康経営が注目を集めるなか、現場では制度の整備