記事ポイントCanvaが日本の大学・専門学校向けプラン「Canva大学・専門学校(教育機関)」の提供を開始日本特別モデルとして学生は人数制限なく無償で利用可能、教職員は最低50ライセンスから有償契約先着50校を対象に、全学生が12ヶ月間無償で利用できる特別キャンペーンを実施中 ビジュアルコミュニケーションツールのCanvaが、日本の高等教育機関向けに新たなプランの提供を始めます。ソフトバンク、加賀ソルネット、SB C&am