タイガー・ウッズが、6週間の治療プログラムを終えてフロリダの自宅に戻り、現在は回復に集中しているという。関係者は、本人は「前向きな気持ち」でリハビリに取り組んでいるとピープル誌に明かしている。 【写真】恋人とラブラブのタイガー・ウッズ ウッズは3月27日に車の横転事故を起こし、DUI（薬物・飲酒の影響下での運転）容疑で逮捕されたことを受け、米国外で治療を受けていた。5月13日（水）に帰