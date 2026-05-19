記事ポイント2026年10月30日（金）〜11月1日（日）の3日間、豊洲公園で「マレーシアフェア2026東京」が開催されます民族舞踊ステージ・本場グルメ・バティック体験・ヘナタトゥーなど多彩なコンテンツが無料で体験できますマレーシア産品200アイテム以上を取り扱う「Halal2Go Mart」も出店します 日本最大級のマレーシアイベントが東京に2年ぶりに帰ってきます。「マレーシアフェア2026東京」が、2026年10月30日（金）から11