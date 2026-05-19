東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」2階にあるカフェ「トスティーナ」の月替わりフェアとして 「千葉×メロン スイーツ＆ベーカリー」を開催。毎年6月15日に制定されている千葉県民の日を記念し、地元千葉の恵みとともに初夏を堪能できるメニューが勢ぞろいします☆ シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」千葉×メロン スイーツ＆ベーカリ