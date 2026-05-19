記事ポイント津軽海峡フェリーが函館〜青森航路を対象にタイムセールを実施します普通車（ドライバー込み）が片道10,000円、軽自動車が9,000円で乗船できます販売期間は2026年5月18日12:00〜6月19日17:00、乗船対象は6月1日〜7月17日分です 津軽海峡フェリーが、函館〜青森航路を対象としたタイムセールを2026年5月18日（月）12:00より実施しています。普通車（ドライバー込み）が片道10,000円という価格で乗船できる期間限定