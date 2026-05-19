19日朝、長野市内にある新幹線車両センターで停電が発生した影響で、北陸新幹線の上下線で一部の列車が運休となったほか、遅れが出ました。通勤時間帯のJR長野駅北陸新幹線の改札前では、足を止めて列車の情報を確認する人の姿が見られました。JR東日本などによりますと、19日午前5時半すぎ、長野市赤沼にある新幹線車両センターで停電が発生した影響で、北陸新幹線の東京-敦賀間の上下線の一部で合わせて2本が運休し