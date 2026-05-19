飯田市の川路地区では19日、田植え前の田んぼで地元の園児たちが、元気いっぱい泥んこ遊びを楽しみました。泥んこ遊びに挑戦したのは飯田市・川路保育園の園児たちです。20年前からこの園では、食育の一環でコメ作りを行っていて、初めに田んぼに慣れてもらおうと泥んこ遊びを行っています。「よーいどん！それいけー」最初は恐る恐る泥に入っていた園児たちも、最後には全身を泥んこにして、土の感触を楽しんでいまし