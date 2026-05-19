李在明（イ・ジェミョン）大統領は19日、韓日首脳会談のため慶尚北道安東（キョンサンプクト・アンドン）を訪問する高市早苗首相に、河回（ハフェ）仮面の額を贈る。安東河回仮面9点をつなげた木彫りの額で、ソンビや両班（ヤンバン）、花嫁など、さまざまな仮面が含まれている。青瓦台（チョンワデ、韓国大統領府）の姜由腊（カン・ユジョン）首席報道官はこの日、「和合を象徴し、韓日両国の友好関係発展を願う意味を込め