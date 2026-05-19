記事ポイント2026年5月25日、香川県丸亀市・本島で無料招待制の特別クルーズを開催復元船「新咸臨丸」が咸臨丸の水夫たちの故郷・塩飽諸島の海を航行地元の子供たちや住民が1860年の太平洋横断の歴史を体感できる機会 淡路島で「うずしおクルーズ」を運営するジョイポート淡路島が、2027年の創立30周年に向けたプレイベントとして、歴史的な特別クルーズを企画します。2026年5月25日（月）、かつて咸臨丸の太平洋横断を支えた