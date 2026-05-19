高市早苗首相が19日、李在明（イ・ジェミョン）大統領との首脳会談のため韓国・大邱（テグ）空港に到着した。高市首相はこの日から1泊2日の日程で訪韓した。高市首相は李大統領の故郷である慶尚北道安東（キョンサンブクド・アンドン）に移動し、李大統領と会談する。今回の会談は李在明政府発足以降6回目となる韓日首脳会談だ。今回の訪問は1月に李大統領が高市首相の故郷である奈良県を訪れたことに対する答礼訪問の性格を持つ「