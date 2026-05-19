記事ポイント医師監修ブランド「Dr.MiCHAEL」が2026年5月12日より大人のためのUVケアキャンペーンを開始スキンケア・インナーケアを組み合わせた3種の公式サイト限定セットが最大40%OFFSNSフォロー＆リポストでデューイUVプロテクターが10名に当たるキャンペーンも同時実施 肌の老化原因の約80%を占める紫外線は、5月から8月にかけてピークを迎えます。レイコップが展開する医師監修のウェルネスブランド「Dr.MiCHAEL（ドクタ