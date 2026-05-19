１８日、フォール氏と会談する王毅氏。（北京＝新華社記者／申宏）【新華社北京5月19日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は18日、セーシェルのフォール外務・在外自国民相と北京で会談した。