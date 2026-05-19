記事ポイント神戸エリアの結婚相談所「JUNブライダル・ラボ」が2019年9月〜11月に秋の婚活キャンペーンを開催期間中に入会した方全員の入会金2万円が0円になります代表の森純子さん自身が結婚相談所で3ヶ月のスピード婚を経験した仲人として、少人数制でサポートします 神戸エリアで仲人型お見合い婚活サービスを展開するJUNブライダル・ラボが、2019年9月1日から11月30日まで「秋の婚活キャンペーン」を開催します。期