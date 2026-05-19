お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が19日、都内で行われたPrime Videoのバラエティ番組『シークレットNGハウス Season2』（22日配信）配信直前イベントに嵐の二宮和也とともに登壇した。同番組がseason2となったことにちなみ、最近パワーアップしたことを聞かれた若林は「勘」と回答した。【写真】おなじみの衣装で…シークレットポーズを披露した二宮和也＆若林正恭若林は「年齢も重ねて経験もしてきて、『シーズン2がある