モデルで俳優の中条あやみが19日、都内で行われた展覧会「マリー・アントワネット・スタイル」 報道発表会に登壇。マリー・アントワネットに影響を受けたことを語った。【全身ショット】華やか！花の刺繍をあしらったドレス姿の中条あやみ同展のアンバサダーを務める中条は、マリー・アントワネットの世界観を表現したロココ調のドレスで登場。マリー・アントワネットについて「オートクチュールのすごく豪華なドレスを作った