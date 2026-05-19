歌手の森口博子（57）が18日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。自身にとっての「人生を変えてくれた作品」と明かした。この日はタレントの森脇健児と出演。森脇とは互いにブレイクを果たしたフジテレビ「夢がMORI MORI」（1992〜1995年）で共演していた。森口は今年で歌手デビュー41年。デビュー曲は「水の星へ愛をこめて」でアニメ「機動戦士Ζガンダム」のオープニングテーマだった。