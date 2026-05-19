米国アカデミー賞公認の国際短編映画祭『ショートショート フィルムフェスティバル＆アジア2026』（SSFF＆ASIA）は15日、「Global Spotlight Award」の最終ファイナリスト5作品を発表した。クエンティン・タランティーノ監督による『キル・ビル』幻のエピソードや、SHINee・オンユ主演ホラー、NBAのスター選手ステフィン・カリーの共同監督作など、映画界やエンターテインメント界を横断する豪華ラインナップとなった。【画像】