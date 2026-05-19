「パドレス１−０ドジャース」（１８日、サンディエゴ）ドジャースが完封負けで首位陥落。六回には大谷翔平投手の内野安打で唯一得点のチャンスが生まれたが、エベル三塁ベースコーチがキム・ヘソン内野手の本塁突入を制止。指揮官は「結果論で話したくはない。不運だった」と回顧した。場面は六回２死一塁。大谷が初球攻撃を仕掛けるも、打ち損じて三塁線へボテボテのゴロとなった。これを捕手・デュランが処理し、一塁へ送