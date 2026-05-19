歌手の今井美樹（63）が18日、Instagramでツアーのオフショットを披露。その姿に夫でギタリストの布袋寅泰（64）が反応し、話題を呼んでいる。【映像】今井美樹と布袋寅泰の夫婦ショット（複数カット）これまでも仲睦まじい様子を見せてきた2人。布袋のInstagramでは、結婚記念日をお祝いする夫婦ショットや、顔を寄せ合う姿も度々公開されてきた。最新投稿に布袋寅泰が反応2026年5月18日、歌手デビュー40周年を記念したツア