仏俳優のジャン・レノ（77）が19日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。自身の結婚生活について語った。3度の結婚を経験し、それぞれの妻との間に2人ずつ子供をもうけ、今は6人の子供がいるというジャン・レノ。現在の妻、16歳、14歳の子供とは20年前から米・ニューヨークに暮らしており、他の子供はフランスに2人、イタリアとスペインに1人ずついるという。2人の元妻との関係は良好なようで、3