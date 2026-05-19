全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・目黒の老舗喫茶店『コーヒーの店ドゥー』です。琥珀色の空間にモダンな時が流れる路地裏の老舗喫茶「いい店はお客さんが作ってくれるもの」。マスターの嵯峨雅芳さんの言葉がじぃんと心に沁みる。創業して54年。まるでコーヒーのようにエイジングされた店は壁の琥珀色からカウンターのバラ1輪まで常連客との物語が息づいている。愛