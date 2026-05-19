女優の中条あやみ（29）が19日、都内でアンバサダーを務める展覧会「マリー・アントワネット・スタイル」（8月1日〜11月23日、横浜美術館）の発表会に登壇した。白を基調に花柄の刺繍があしらわれたドレスを着て登場。「マリー・アントワネット自身、ファッションアイコンとして素敵なドレスを作っていたことは皆さんご存じだと思いますが、その中で一人の時間や子供といる時間はカジュアルなものを好んでいた方。離宮でシンプ