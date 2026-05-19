◇大相撲夏場所10日目（2026年5月19日両国国技館）日体大出身で、幕下最下位格付け出しの火雷（ほのいかづち、22＝雷部屋）が西幕下59枚目の春雷（21＝立浪部屋）を押し出しで破った。立ち合いから相手を突き起こし、強烈な喉輪などで攻めた。「今日は自分の相撲が取れた。しっかり突き放して相撲が取れた」。最後は力強く押し出した。3連勝で3勝2敗とした。「だいぶ慣れてきた」。兄弟子の獅司（29＝雷部屋）には場所前