「103万円を超えないように、年末はシフトを減らしている」「扶養を外れるのが怖くて働く時間を増やせない」。そんな調整をしてきたパート・アルバイトの人は多いのではないでしょうか。 しかし、制度改正によって103万円の壁が見直され、今後は178万円までの新たな基準が話題になっています。これまでの働き方は本当に意味がなくなるのでしょうか。今回は、制度改正のポイントと、これからの働き方への影響を分かり