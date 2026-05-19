ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１８日（日本時間１９日）の敵地サンディエゴでのパドレス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３打数２安打だった。打率２割６分５厘。チームは０―１で惜敗し、連勝は５でストップ。パドレスに０・５ゲイム差で首位を明け渡した。初回先頭、右腕キングのカウント２―２からの６球目、外角の８５マイル（約１３６・８キロ）のスライダーを角度４０度、打球速度９９・１マイル（約１５９・５キ