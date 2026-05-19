LE SSERAFIMが新アルバムのハイライトメドレーを公開し、カムバックへの熱気を高めた。“自主制作アイドル”としての実力と、拡張された音楽の世界観を披露するLE SSERAFIMの2ndフルアルバム『PUREFLOW』pt.1は、5月22日午後1時にリリースされる。【写真】びしょびしょに濡れて…ユンジン、“密着ミニ丈”リリースに先立ち20日と21日にはタイトル曲『BOOMPALA』のMVティザーが順次公開される予定だ。5月19日、LE SSERAFIMは公式SNS