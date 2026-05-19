【モデルプレス＝2026/05/19】ABEMAのオリジナル婚活リアリティーショー「ガールオアレディ3」が、6月14日夜9時より放送決定。スタジオMCは、前シーズンに引き続きモデルでタレントのアンミカ、若槻千夏、お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾、俳優の平祐奈が務める。【写真】27歳恋リアMC美女、ショーパンから驚異の美脚◆ABEMA「ガールオアレディ3」放送決定本番組は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バ