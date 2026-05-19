I.O.I出身で、宇宙少女のメンバーであるユ・ヨンジョンが、オーディション番組『PRODUCE 101』出演当時を振り返った。5月18日に公開されたウェブバラエティ『乾杯する兄シン・ドンヨプ』（原題）には、10周年を記念して再結成したI.O.Iメンバーのチョン・ソミ、チェ・ユジョン、チョンハ、ユ・ヨンジョンが出演し、トークを繰り広げた。【注目】“伝説的グループ”I.O.I（アイオーアイ）とは?この日、ユ・ヨンジョンは『PRODUCE 10