俳優・草刈正雄の長女で、タレントや実業家として活躍している紅蘭（くらん）の最新ショットが話題を呼んでいる。１９日までに自身のインスタグラムを更新し、「Ｒｅｓｃｈｉｏ約１０００年も前からあるお城をリノベーションして作られたホテルホテルというより別世界に入り込んだような空間だった」とイタリアでの写真を載せた紅蘭。「細かいディテールが本当に美しくてお部屋に置かれているもの全てのこだわりが