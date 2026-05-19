国民民主党の玉木雄一郎代表は１９日に定例会見を行い、自民党からラブコールを受けまくっている与党連立政権入りについて、改めて否定した。連立を巡っては、自民党の鈴木俊一幹事長が１８日の会見で、参院での少数与党を念頭に「国民民主党も連立に加わってもらうことが大切」と述べていた。その前にも同党の松山政司参院議員会長が連立入りを求めていた。玉木氏は会見で、記者から「連日の連立ラブコールについての受け止