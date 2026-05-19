桐谷美玲 桐谷美玲が19日、都内で行われた、光美容器ブランド「Ulike」の新製品発表会に出席した。深いスリットドレス姿で登壇した桐谷。芸能活動20周年と、新ブランドアンバサダー就任を記念して特注で作られた桐谷をモデルにした氷像と、さらにケーキが用意されると、驚きつつも「嬉しい！」と喜んだ。家庭用美容機器メーカーのユーライクジャパンが展開する「Ulike（ユーライク）」が、ベストセラーモデルをアッ