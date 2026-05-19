今日19日も季節外れの暑さとなっています。梁川(福島県)では午後1時55分に35.1℃を観測し、東北で今年初めての猛暑日となりました。関東でも猛暑日一歩手前の暑さとなっている所があり、熱中症に十分注意が必要です。今日19日も猛暑日梁川(福島県)は35.1℃東北で今年初の猛暑日今日19日は東北から九州にかけて晴れて、広く季節外れの暑さとなっています。昨日18日の日田(大分県)と豊岡(兵庫県)での今年初の猛暑日に続き、今日1