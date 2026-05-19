国民民主党の玉木雄一郎代表は１９日の定例会見で、２０日に行われる党首討論への意気込みを述べた。参加する６人の野党党首の中で最長の１２分間質問に立つ予定で「これまでは３分とか７分とかだったので、１０分以上は初だと思う。党の考えをしっかり伝えたい」と笑顔。「安倍晋三氏、菅義偉氏、岸田文雄氏、石破茂氏、今回の高市早苗氏と計５人の総理と党首討論をしてきた唯一の野党党首。他は初めての人が多いが、そういう