信州生まれの養殖品種、信州サーモンの稚魚の出荷が19日、安曇野市で始まりました。安曇野市の県水産試験場では、体長6センチほどに育った信州サーモンの稚魚4万7500匹が、養殖業者に出荷されました。信州サーモンは、ニジマスのメスにブラウントラウトのオスを掛け合わせた信州生まれの品種で、肉厚で程よい脂がのった味わいが特徴です。県内の養殖場で2～3年かけて、体長50センチほどに育てられる信州サ