お笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）が18日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。新米パパのお笑いコンビ「カカロニ」の栗谷にアドバイスをした。この日は特別企画「童貞芸人が一年半後、父になる」と題して、交際経験ゼロだった栗谷が結婚してパパになるまでに密着した。娘を初めて抱っこし、「可愛い〜。可愛い。パパだよ〜。おとなしくていい子だね。全然泣かない。ありがとう」と喜ぶ栗谷の映像